Brievenbus Gronings Overschild teruggeplaatst

DEN HAAG (AFN) - PostNL heeft de brievenbus in het Groningse dorp Overschild weer teruggeplaatst, na klachten van inwoners bij toezichthouder ACM. Ook op andere plekken in het land kwam PostNL terug op een eerdere beslissing om postbussen te verwijderen.

PostNL is drukdoende zijn brievenbusnetwerk te reorganiseren. Per 1 januari zijn de regels voor de plek van brievenbussen iets gewijzigd in het voordeel van het postbedrijf. Dat is volgens PostNL ook nodig om de postbezorging voor iedereen beschikbaar te houden.

Omdat er steeds minder brieven worden verstuurd, is het voor PostNL niet altijd even rendabel om vijf keer per week langs te moeten bij brievenbussen waar niet of nauwelijks post in zit, zoals de wet het postbedrijf wel voorschrijft.

In woonkernen met meer dan 5000 inwoners moet in de nieuwe regels voor iedereen binnen een straal van 1000 meter een brievenbus staan. Buiten deze woonkernen geldt een afstand van maximaal 2500 meter. PostNL verwacht de herschikking van de brievenbussen voor 2018 te hebben afgerond.