Alibaba verwacht sterke omzetgroei

HANGZHOU (AFN/BLOOMBERG) - De Chinese internethandelaar Alibaba denkt dat de omzet dit jaar met 45 tot 49 procent zal groeien. Daarmee zou het grootste e-commercebedrijf van China beter presteren dan kenners hadden verwacht.

Alibaba hield donderdag zijn jaarlijkse bijeenkomst voor investeerders op het hoofdkantoor in Hangzhou. Als de omzetgroei aan de bovenkant van de prognose uitkomt, zou dat neerkomen op een bedrag van 34,3 miljard dollar. Analisten hielden tot dusver voor dit jaar rekening met een omzet van 31,4 miljard dollar.

Het aan de beurs in New York genoteerde Alibaba is hoofdzakelijk actief als webwinkelplatform, maar heeft enorme investeringen gedaan om zijn activiteiten te verbreden, waaronder in clouddienstverlening en media en entertainment. Ook is Alibaba op het overnamepad in het buitenland gegaan.