Wall Street met winst de handel uit na banenrapport

Geen enkel weldenkend mens begrijpt deze koersontwikkeling. Alsof er niets aan de hand is. Pfff straks wordt iedereen wakker!!!

Als deze koersen te rechtvaardigen zijn, dan is deze crisis toch heel snel voorbij en zijn we terecht op de muziek vooruitgelopen??



FORGET IT. Er komen grote economische problemen op ons af. Nee, ik doe geen voorspelling AEX of DOW etc. Werkelijk geen idee.....maar net doen alsof Er niets aan de hand is??? Sommige analisten zitten met de handen in het haar en begrijpen ook niet wat beleggers beweegt. We gaan het zien komende zomer en najaar. We krijgen nog heel veel voor onze kiezen. Blijf binnen en blijf weg van de beurzen.