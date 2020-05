ArcelorMittal naar junk bij Moody's

De hele wereld is volgens amerikaanse raings bureau slecht, junk etc..

Maar zelf kunnen ze oneindig veel dollars blijven printen, mega staatsschuld creeeren en blijft de dollar op exact het zelfde niveau als andere valuta.. Schiet mij maar lek.

Wie kan mij uitleggen waarom de dollar geen cent in waarde zakt ondanks die duizende miljarden dollars die er bij geprint worden.