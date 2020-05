Fed trapt verder op de rem met opkoop schuldpapieren

Als we de FED toch niet hadden....

tja....

dan had die S&P nu waarschijnlijk al rond de 1.800 gestaan...

daar waar die momenteel ongeveer thuis hoort gezien de toekomstige koerswinstverhoudingen.....



FED is simpelweg een manipulatieve marketmaker welke ongelimiteerd saldo op zijn account kan bijschrijven, zonder deugdelijk onderpand, om daarmee de grootste illusie ooit in stand te houden.

De dag dat BB begon met QE was het begin van het einde van de vrije marktwerking op de aandelenmarkten waarbij de koersen nog bepaald werden door vraag, aanbod en fair pricing.