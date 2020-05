EU-hof verklaart Duits hof onbevoegd voor ECB-uitspraak

Internationale verdragen gaan altijd voor op nationale. Hiermee is het in zekere zin terecht dat het hof van de EU de nationale uitspraak overruled.



Ik denk dat het Duitse hof hiermee een signaal wilde afgeven dat er iets gedaan wordt wat totaal niet in het nationale belang van Duitsland is. Iets dat zodanig slecht is dat men zich er publiekelijk over uit spreekt. Iets wat ik volkomen begrijp. Op deze manier gaat de nationale schuld buiten de invloed van de natie ongecontroleerd omhoog. Iets wat we als rijke noorden ooit in de belastingdruk terug gaan zien en wat op nationale begrotingen gaat drukken.

Dit is in feite een zeer erge aanslag op de nationale economie. Ik vind het een oorlogshandeling. Het klinkt misschien overdreven, maar zo deden ze dat vroeger. De Romeinen gingen belasting innen van de stammen. Indien je niet betaalde werd het oorlog. Je had er zelf niets over te zeggen. In feite heeft de EU hier op Romeinse wijze controle genomen op Duitsland, maar ook ons land. We betalen misschien nu op dit moment niet in letterlijke zin belasting, maar er wordt ongevraagd ons een schuld aangemeten waar we niets van zien en waar we straks wel voor moeten bloeden.



Het is niet toevallig dat Rome in Italië ligt. De geschiedenis herhaald zich in een ander jasje.