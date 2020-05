'Wall Street verwerkt scherpe stijging werkloosheid VS'

“ De aandelenbeurzen in New York gaan vrijdag naar verwachting met winst openen. Beleggers op Wall Street verwerken het nieuws dat de werkloosheid in de Verenigde Staten in april door de coronacrisis is gestegen naar het hoogste niveau in meer dan tachtig jaar”



Is iedereen gek geworden? Dit valt toch totaal niet met elkaar te rijmen?



Als we zelfs met een pandemie en nieuwe negatieve records nog stijgen, dan zijn de beurzen toch niet meer kapot te krijgen? Dat betekent dat de Dow zonder pandemie al op 40.000 had gestaan en de AEX op 800 of zo...