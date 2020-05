Werkloosheid VS door corona naar hoogste niveau in ruim 80 jaar

14,7 % werkloosheid in de vs. Gut men had 14.81 verwacht. Dus merkelijk beter, beurzen up zeker???? Ongelofelijk wat er gebeurd . Maar ik begrijp er steeds minder van. Ik ga niet instappen momenteel. Lijkt me net of we op de Titanic zitten, en de boot is zo lek als een zeef , iedereen ziet het maar iedereen danst nog volop met het orkest. Ik ben richting lifeboats gegaan want mijn persoonlijke mening komt er een grote correctie-golf.