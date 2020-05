Werkloosheid VS door corona naar hoogste niveau in ruim 80 jaar

Gepubliceerd op | Views: 2.399 | Onderwerpen: Verenigde Staten, werkloosheid

WASHINGTON (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De werkloosheid in de Verenigde Staten is in april omhooggeschoten naar het hoogste niveau in dik tachtig jaar vanwege de coronacrisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. De werkloosheid bedroeg 14,7 procent, wat het hoogste niveau is sinds de Grote Depressie in de jaren dertig. Dat blijkt uit het officiële banenrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid.

In maart stond de werkloosheid nog op 4,4 procent. Het ministerie maakte verder bekend dat vorige maand 20,5 miljoen arbeidsplaatsen verloren gingen in 's werelds grootste economie, wat eveneens het grootste banenverlies in de VS sinds de Grote Depressie is. Economen rekenden in doorsnee op 22 miljoen verloren arbeidsplaatsen en een werkloosheid van 16 procent.

Door de crisis zijn veel bedrijven in de VS gesloten en wordt personeel massaal op straat gezet. Donderdag werd nog bekend dat in de afgelopen weken al meer dan 30 miljoen Amerikanen een uitkering hebben aangevraagd. De Amerikaanse overheid heeft enorme steunpakketten aangekondigd om de crisis het hoofd te bieden.

Historische banenverlies

Met het historische banenverlies in april is in een maand tijd in één klap een gestage groei van de Amerikaanse werkgelegenheid over een periode van tien jaar in rook opgegaan. Economen vrezen dat de werkloosheid in de VS nog verder zal gaan oplopen omdat nog steeds heel veel bedrijven de deuren gesloten houden en steeds meer werknemers zijn of worden ontslagen.

De vorige piek in de Amerikaanse werkloosheid sinds de Tweede Wereldoorlog werd gemeten in november 1982, met 10,8 procent. In februari kwam de werkloosheid in de VS juist nog uit op het laagste niveau in vijftig jaar met een stand van 3,5 procent.

De zeer sterk gestegen werkloosheid vergroot de druk op president Donald Trump om de Amerikaanse economie weer open te gooien, met de verkiezingen in aantocht later dit jaar. Trump verklaarde in een reactie op het banenrapport dat de verloren arbeidsplaatsen allemaal snel terug zullen komen.