VEB heeft vragen over aanpassing bonusregels Beter Bed

Dat zijn nu eenmaal de toppertjes.



Beloond worden terwijl langzaam maar zeker de tent de vernieling in gaat.

Vervolgens beloond worden omdat de tent nog net van de afgrond wordt gered.

En vervolgens weer beloond worden als al dat nieuw verworven krediet weer de vernieling in wordt geholpen, onder andere aan de extra weer uitgekeerde bonussen.



Super toch.



Maar uiteindelijk bepaald de aandeelhouders vergadering, want ik neem aan dat deze beloningen ook allemaal eerst zijn goedgekeurd op een vergadering, of heeft het bestuur en de RvC dit in onderling overleg beslist en hoppa klaar, dan geef je als aandeelhouders toch echt te veel ruimte weg aan de toppertjes want je weet dat die net zo lang doorgaan met zichzelf meer te belonen om welke reden dan ook tot op het randje van weerstand van de AVA.