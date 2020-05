VEB heeft vragen over aanpassing bonusregels Beter Bed

Gepubliceerd op | Views: 650 | Onderwerpen: VEB

AMSTERDAM (AFN) - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wil opheldering van beddenverkoper Beter Bed over een tussentijdse aanpassing van de bonusregels voor topman John Kruijssen. Hij kreeg een bonus van enkele tonnen overgemaakt omdat vorig jaar een faillissement van Beter Bed kon worden afgewend.

In het jaarverslag is te lezen dat de in september 2018 aangestelde Kruijssen de maximale bonus van 351.000 euro ontving voor zijn prestaties. Die prestaties werden niet, zoals met aandeelhouders afgesproken, beoordeeld op basis van criteria als omzet en winst. In plaats daarvan werden vier nieuwe mijlpalen geïntroduceerd. Die mijlpalen hadden onder meer betrekking op de verkoop van de in problemen verkerende Duitse activiteiten, het afsluiten van nieuw bankkrediet en de realisatie van een sale-and-leaseback-constructie van drie distributiecentra.

De VEB vraagt om opheldering over de bonus in een brief die in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering van volgende week woensdag is verstuurd.