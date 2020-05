'UBS schrapt tijdelijk negatieve rente voor rijke klanten'

quote: Just1 schreef op 8 mei 2020 12:54:

Wegwezen met je zuurverdiende centen bij maffe banken.

Als je centen zuur verdiend zijn dan zal het ook wel niet meer dan 100.000 zijn of 200.000 per koppel en dat is gegarandeerd dus.... (depositogarantiestelsel)En anders open je een extra rekening bij een andere bank of 2 of 3 of 4 of 5.Zit je nergens te hoog en alles gegarandeerd.Mensen met meer dan 5 miljoen en dan ook nog dus op de spaarrekening alleen, dus die hebben dan in geval van een gezond gespreide portefeuille ergens toch zeker 25 miljoen, ach daar hoef je je niet zo een zorgen om te maken.Het gevaarlijke van wat UBS doet is dat ze nu dus die negatieve rente weer als een marketing tool gaan gebruiken binnen de klanten basis ongeacht het bedrag maar mogelijk ook meer op de persoon, de vrienden van politiek zeg maar en niet dat ze het bedrag voor iedereen tot X aanpassen.Dat vind ik wel weer wat schimmigger maar ik heb UBS ook heel laag zitten tov bijvoorbeeld een Abn Amro, die natuurlijk in het verleden ook niet helemaal zuiver zijn geweest, welke financiële instelling wel maar behalve nog wat erfenisjes de zaken beter op orde heeft, al kun je nooit alles tegen gaan.Specifieke witwas gevallen tegen gaan door je hele systeem er op aan te passen is nu eenmaal lastig en witwassers zijn nu eenmaal specialisten op financieel crimineel gebied.