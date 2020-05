Beurzen hoger na handelsgesprek China en VS

Gepubliceerd op | Views: 1.274 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen gingen vrijdag licht vooruit. De toenadering tussen China en de Verenigde Staten om de eerste fase van de handelsdeal tussen de twee landen te verwezenlijken, zorgde voor optimisme op de beursvloeren. Verder werd gewacht op het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt vrijgegeven. Op het Damrak was ING in trek dankzij een meevallend kwartaalbericht van de bank.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent hoger op 519,12 punten. De MidKap klom 1 procent tot 712,59 punten. Parijs en Frankfurt stegen tot 0,7 procent. In Londen hadden beleggers een vrije dag.

De Chinese vicepremier Liu He, handelsgezant Robert Lighthizer en de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin spraken vrijdag af om gunstige voorwaarden te scheppen om het eerste deel van de handelsdeal te verwezenlijken. Daarmee namen de recent opgelopen spanningen tussen de twee grootmachten weer wat af. De Amerikaanse president Donald Trump gaf China een week geleden nog de schuld van de virusuitbraak en dreigde met nieuwe handelstarieven tegen het land.

ING

ING stond bovenaan in de AEX met een plus van bijna 4 procent. Het financiële concern zag de kwartaalwinst met ruim 40 procent kelderen als gevolg van de coronacrisis. Daarmee presteerde de bank echter beter dan verwacht. Volgens topman Ralph Hamers, die later dit jaar vertrekt naar de Zwitserse bank UBS, is de bank goed gekapitaliseerd. Verzekeraar Aegon sloot de rij met een min van 1,8 procent.

Galapagos klom 0,1 procent. Het biotechnologiebedrijf voerde de kwartaalomzet fors op, maar gaf ook flink meer uit aan onderzoek en ontwikkeling. Daardoor leed het bedrijf een iets groter verlies dan een jaar eerder. In de MidKap won Air France-KLM 2,7 procent na ondertekening van het akkoord met Frankrijk voor staatssteun aan de luchtvaartcombinatie.

Heijmans

Heijmans steeg 6,8 procent. Volgens de bouwer bleef de impact van de coronacrisis op de voortgang van projecten in eerste kwartaal beperkt en was er weinig financiële schade. In Frankfurt vielen de resultaten van Siemens (plus 5,2 procent) in de smaak. Het Duitse technologieconcern verwacht wel dat de impact van de coronacrisis het zwaarst zal zijn in de komende weken en liet zijn doelstellingen los.

De euro was 1,0840 dollar waard tegen 1,0793 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,9 procent meer op 24,24 euro. Brentolie klom 1,6 procent in prijs tot 29,93 dollar per vat.