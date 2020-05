'Heijmans goed begonnen aan jaar'

De impact van corona is in Nederland in alle sectoren ongelooflijk meegevallen, vooral vergeleken met overige EU landen en de rest van de wereld.



Zo is de industriele productie in maart maar 2.4% gedaald en zoals het nu lijkt in april weer 7.5% gestegen ten opzichte van vorig jaar dus een zeer gezonde groei ondanks corona.



Ook de dienstensector is in Nederland ondanks of misschien dankzij? de intelligente lockdown in maart maar met 3.2% gedaald en in april zoals het nu lijkt met 2.9% gedaald de prognose voor mei is een stijging van 9.8% (door de versoepeling van lockdown) dus wederom een gezonde groei.



Het lijkt erop dat de Nederlandse economie dit jaar ondanks corona met 3% kan stijgen en volgend jaar wordt een stijging verwacht van de NL economie van 4%



Vergelijk dit met het buitenland, een gemiddelde daling van de industriele productie aldaar van 40% over maart en april terwijl de dienstensector nog veel harder geraakt wordt met gemiddeld een daling van 60%.



Zoals het zich nu laat aanzien komt er een grote wereldwijde krimp van de economie van rond de 18% over 2020, terwijl in Nederland (als enige land) de economie wel zal stijgen of in het ergste geval een lichte krimp zal laten zien van maximaal 1.2%



Rest mij te zeggen in diepe bewondering over nostra Nederland.



Nostra Nederland, leve de koning, leve Rutte, hoezee houzee.