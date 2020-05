Australië vreest diepste recessie ooit door coronacrisis

Gelukkig gaan Ze daar ook de boel snel open gooien .



De Australische premier Morrison

heeft een driestappenplan aangekondigd

waarmee het land de coronamaatregelen

afbouwt.Per 1 juli moet alles weer open

zijn,al gaan deelstaten over het tempo.



Stap één van de afbouw is dat groepen

van tien personen mogen afspreken.Ook

mogen Australiërs weer vijf gasten in

hun huis ontvangen.Verder heropenen de

winkels en kleine cafés en restaurants.



Bij stap twee mogen groepen van twintig

man weer samenkomen en kunnen bioscopen

en schoonheidssalons weer open.Grotere

cafés en discotheken kunnen weer open

vanaf stap drie,wanneer groepen tot

honderd man zijn toegestaan.