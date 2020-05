ING koploper in positieve AEX

Gepubliceerd op | Views: 572

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het groen. De toenadering tussen China en de Verenigde Staten om de eerste fase van de handelsdeal tussen de twee landen te verwezenlijken zorgde voor opluchting bij beleggers. Op het Damrak werd het kwartaalbericht van ING goed ontvangen. Verder werd uitgekeken naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag wordt vrijgegeven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,8 procent in de plus op 520,22 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 711,64 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,9 procent. De beurs in Londen is gesloten vanwege een bank holiday.

ING (plus 6,5 procent) ging aan kop bij de hoofdfondsen. Het financiële concern zag de kwartaalwinst met ruim 40 procent kelderen als gevolg van de coronacrisis. Daarmee presteerde de bank echter wel beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht. ING zette in totaal 661 miljoen euro opzij voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden. De bank heeft meer dan 100.000 klanten betalingsuitstel gegeven vanwege de crisis.