'Banen en bedrijfsresultaten in focus op beurzen'

Ondanks het feit dat de export (en ook de import van o.a. grondstoffen ed) wereldwijd bijna stilligt slaagt nostra Nederland er toch in de industriële productie gerekend over maart (-2.4%) en april (+3.5%) te laten stijgen. Dit betekent dat Nostra Nederland ondanks dat de wereldeconomie stilligt toch nog (als enige land in de wereld) kan groeien.



De dienstensector is in maart en april (ondanks het feit dat die voor 80% stillag) maar met gemiddeld 3% gedaald in Nederland (buitenland gemiddeld 60%) dit is gewoon magie en een heerlijk resultaat van een prachtig kabinet met kapitein Rutte als beste premier sinds de middeleeuwen (1245)



Ongelooflijk en trots om te zien dat Nederland ondanks het feit dat de hele wereld stilligt en ondanks de zeer intelligente lockdown binnenslands toch gewoon door kan groeien wat zijn wij toch een verschrikkelijk slim volk en wat hebben we toch een prachtige koning (en ook natuurlijk koningin nostra maxima) en een schitterend kabinet.



Hulde voor mijn land ik hang de vlag vandaag gewoon weer uit (hoop dat het mag) en wil dit tot eind dit jaar doen om te laten zien hoe trots ik ben op dit prachtige land.