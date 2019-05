Ajax verspeelt finaleplaats tegen Spurs

Het is "maar voetbal", ik weet het!

Daarbij is het voor veel mensen ook een uitlaatklep voor de dagelijkse rompslomp.

Vanuit dat oogpunt kan ik niet genoeg benadrukken hoezeer ik en vele anderen met mij balen dat dit sprookje voorbij is. De wijze waarop heb ik het dan liefst nu niet over........zucht ;-)