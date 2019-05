Walt Disney boekt lichte omzetstijging

Gepubliceerd op | Views: 489

BURBANK (AFN) - Het Amerikaanse entertainmentconcern Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal iets meer omzet in de boeken gezet. Dat maakte Disney na het slot van de beurshandel in New York bekend.

De omzet in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar ging met 3 procent omhoog naar 14,9 miljard dollar ten opzichte van een jaar eerder. Disney profiteerde onder meer van groei bij zijn pretparkentak. Bij de filmstudiodivisie daalde de omzet. Daarbij wees Disney op het succes in de bioscoop een jaar eerder van films als Black Panther en Star Wars: The Last Jedi. Het bedrijf zei verder zeer opgetogen te zijn met het enorme bioscoopsucces van de nieuwe film The Avengers: Endgame die in april uitkwam.

De nettowinst bedroeg 5,4 miljard dollar tegen ruim 2,9 miljard dollar een jaar eerder. Topman Robert Iger verklaarde zeer tevreden te zijn met de resultaten van Disney.