NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend met beperkte koersverliezen gesloten, na een wat schommelende sessie. Beleggers op Wall Street bleven gespitst op ontwikkelingen rond de aanstaande onderhandelingsronde tussen China en de Verenigde Staten, nu de Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen vrijdag worden verhoogd.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het slot van de handelsdag vrijwel vlak op 25.967,33 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2879,42 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 0,3 procent tot 7934,32 punten.

Op 200 miljard dollar aan Chinese producten gaat de importheffing van 10 naar 25 procent, zoals president Donald Trump onlangs al had aangekondigd op Twitter. Dat zette aandelenbeurzen wereldwijd onder druk. China zou volgens berichten beloftes over het aanpassen van regels niet zijn nagekomen. De Chinese vicepremier Liu He is donderdag en vrijdag op bezoek in Washington voor handelsoverleg.

Electronic Arts

Qua bedrijven was er aandacht voor de maker van videogames Electronic Arts. Het bedrijf achter onder meer de populaire FIFA-games kwam met veel beter dan verwachte kwartaalcijfers over de brug. Met name de populariteit van de game Apex Legends stuwde de resultaat. Electronic Arts won 1,2 procent.

Office Depot is negatiever over zijn resultaten in het lopende boekjaar dan voorheen. De kantoorartikelenleverancier boekte in het eerste kwartaal een lagere omzet en winst en ziet daarin aanleiding de verwachtingen naar beneden bij te stellen. Office Depot gaat verder de jaarlijkse kosten met 100 miljoen dollar verlagen. Het aandeel ging 1,3 procent omlaag.

Lyft

Taxi-app Lyft, die vorige maand zijn debuut op Wall Street maakte, publiceerde tegenvallende resultaten en verloor bijna 11 procent. TripAdvisor duikelde ruim 11 procent in het rood. Het reisplatform kwam met een kwartaalomzet die lager was dan verwacht. Fastfoodketen Wendy's ging 4 procent omhoog dankzij meevallende cijfers.

De euro was 1,1192 dollar waard, tegen 1,1211 dollar in Europa. Een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent in prijs tot 61,99 dollar. Brentolie won 0,5 procent tot 70,22 dollar per vat.