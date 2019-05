Cao-akkoord bij Shell Pernis goedgekeurd

Gepubliceerd op | Views: 415 | Onderwerpen: CAO

ROTTERDAM (AFN) - Het cao-akkoord bij de raffinaderijen van Shell in Pernis en Moerdijk is goedgekeurd door de leden van vakbonden FNV en CNV. In april werd ruim twee weken gestaakt bij de locaties van de olie- en gasgigant voor betere arbeidsvoorwaarden. Eind vorige maand werd een voorlopig cao-akkoord bereikt dat positief werd voorgelegd aan de leden door de bonden.

Volgens een woordvoerder van Shell is de nieuwe cao met ruime meerderheid goedgekeurd door de leden, na vier vergaderingen op dinsdag en woensdag. ,,Shell is blij dat we nu door kunnen, met zekerheid en duidelijkheid voor de toekomst.''

CNV-bestuurder Piet Verburg bevestigde dat er een ruime meerderheid van de leden voor de nieuwe cao was. ,,Er ligt een akkoord voor drie jaar. We moeten nu vooruitkijken.'' Het betreft onder meer een structurele loonsverhoging van 3 procent in 2019, van 2 procent in 2020 en van 2,5 procent in 2021 en andere afspraken.

De stakingen bij Moerdijk en Pernis trokken een flinke wissel op de productie en op geplande onderhoudsplannen. De acties zorgden er onder meer voor dat Shell 'force majeure' verklaarde op de productie van chemieproducten in Moerdijk. Dat is een juridische term die oliebedrijven beschermt als ze door overmacht niet kunnen voldoen aan leveringsverplichtingen.