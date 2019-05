Wall Street poetst verliezen weg

quote: Knight V schreef op 8 mei 2019 om 21:31:



Ik hooo stellig dat de Chinezen poot stijf houden maar chinezen zijn harde werkers en willen economie draaiende houden.



Ze zullen de deal sluiten, maar ik hoop zo zeer dat het niet doorgaat.



Daarboven op de 10 miljard van Europa en wij kunnen de Amerikanen afserveren.



Wat een malloot is die blonde kuif.





Ik hooo stellig dat de Chinezen poot stijf houden maar chinezen zijn harde werkers en willen economie draaiende houden.Ze zullen de deal sluiten, maar ik hoop zo zeer dat het niet doorgaat.Daarboven op de 10 miljard van Europa en wij kunnen de Amerikanen afserveren.Wat een malloot is die blonde kuif.

Het is een rasechte cowboy die doet alsof de economie in de VS zijn eigen geld is. Hij speelt ermee.In het achterhoofd houden dat Trump heel wat geld heeft laten verdampen in het verleden..