Hogere heffingen China gaan vrijdag in

Hulde aan dhr. Trump. Europa zou hetzelfde moeten doen, maar daar zijn ze te slap en te links voor. Samen met USA een vuist maken en China moet wel overstag. Schijt hebben aan hun vertragingstactieken en als er toch een resultaat is lekker niet doen wat overeengekomen is. En dat over en over en over. Europa met haar (linkse) rubberen ruggengraat blijft maar ja meneer Jin-ping, nee meneer Jin-pong zeggen. Gewoon duidelijk aangeven wat je wilt en ook bereid zijn de consequenties te aanvaarden als het niet lukt. Dat schept duidelijkheid anders stopt die poppenkast nooit.