Wall Street opent met verlies

Gepubliceerd op | Views: 772

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met rode cijfers geopend. Beleggers op Wall Street zijn gespitst op ontwikkelingen rond de aanstaande onderhandelingsronde tussen China en de Verenigde Staten. Kenners spreken van een cruciale gespreksronde, gelet ook op tweets van president Donald Trump waarin hij dreigde met hogere importtarieven. Daarmee zette hij de onderhandelingen op scherp.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 25.892 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 2874 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 0,4 procent tot 7933 punten.

Trump slingerde zijn bericht over de verhoging van importtarieven van 10 naar 25 procent vrijdag de wereld in. Dat zette aandelenbeurzen wereldwijd onder druk. China zou volgens berichten beloftes over het aanpassen van regels niet zijn nagekomen. De Chinese vicepremier Liu He is donderdag en vrijdag op bezoek in Washington voor handelsoverleg.

Electronic Arts

Qua bedrijven was er aandacht voor de maker van videogames Electronic Arts. Het bedrijf achter onder meer de populaire FIFA-games kwam met veel beter dan verwachte kwartaalcijfers over de brug. Met name de populariteit van de game Apex Legends stuwde de resultaat. Electronic Arts steeg 4 procent.

Office Depot is negatiever over zijn resultaten in het lopende boekjaar dan voorheen. De kantoorartikelenleverancier boekte in het eerste kwartaal een lagere omzet en winst en ziet daarin aanleiding de verwachtingen voor heel 2019 naar beneden bij te stellen. Office Depot gaat daarom de jaarlijkse kosten met 100 miljoen dollar verlagen. Het aandeel ging licht omlaag.