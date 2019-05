VW gaat de strijd aan met Tesla

quote: eldee99 schreef op 8 mei 2019 om 16:44:

[...]

Exact dat!

Electrische auto's in huidige vorm zijn totaal onrealistisch. Waterstof is een veel realistischer alternatief. Er moet zo ontzettend veel geïnvesteerd worden in laadinfra, en dan gaat iedereen ook nog zijn eigen netwerken bouwen. Daarnaast verspil je zo veel energie door het meeslepen van een ton aan accu's. Ik durf te stellen dat de Electrische auto's in huidige vorm viezer zijn dan moderne diesels of benzine modellen. Ik zou echt huilen als ik mijn huidge wagen moest inruilen voor een Tesla. En ja ik heb er wel eens in gereden. Het ergste is dat mensen gedwongen worden om zo'n kansloze EV te kopen voor te veel geld. Deze zijn over 5 tot 10 jaar compleet nutteloos. Een goed alternatief ga ik zeker in mee. Maar dit is echt rotzooi.

- Ze zijn niet onrealistisch want ze rijden al rond, dus dat is per definitie een fout.- Waterstof heeft nadelen die je hier voor het gemak even achterwege laat. Waterstof tank je niet even makkelijk als benzine, maar heeft heel veel meer praktische nadelen. Zo is het opslaan op hoge druk in auto's nog altijd niet voor mekaar.- Ja er wordt geinvesteerd in laadinfra, maar dat is deel van een bredere trend naar elektriciteit als voornaamste energiedrager. Die laadinfra verdient zich daarmee veel sneller terug dan eventuele waterstofinfra, die overigens ook gewoon gebouwd moet worden!- Ja iedereen bouwt zijn eigen netwerken, maar die zijn prima compatible. Net zoals Total, Shell, BP etc. allemaal hun eigen netwerk hebben voor benzinestations. Geen probleem dus.- Het klopt dat je gewicht met je meetorst. Het blijft efficienter dan waterstof omdat de energieomzetting veel efficienter is.- Prima dat jij durft te stellen dat elektrisch viezer is. Het is lulkoek.- Mooi dat je eens in een Tesla hebt gereden.- Niemand wordt gedwongen om een EV te kopen voor te veel geld. Straks worden dieselmensen gedwongen niet meer naar Amsterdam te komen. Lijkt me prima.- Nee hoor, er ontstaat nu een tweedehands markt en die auto's houden goed hun waarde. Accu's gaan makkelijk 10 jaar mee zonder wezenlijk verlies aan opslag of efficientie.- Nee diesel is rotzooi. Vooral als je het in de fik steekt.Dan nog even dit: veel grote autobouwers werken aan supersnelle DC laadnetwerken van 350 kW. Dat betekent dat je ruwweg 2000 km/u kunt laden. Op weg naar Frankrijk is dat dus 1 uur laden op 20 uur rijden.Overigens zal het heus wel even duren voordat iedereen elektrisch rijdt. Maar met een Tesla ben je alvast sneller in Frankrijk dan met je waterstof.