VW gaat de strijd aan met Tesla

Electrische auto's zijn de oplossing. Om te beginnen in de stad. Het beste resultaat is schone lucht.

Het kan zelfs veel goedkoper dan benzine of diesel. Verder wordt er geen eerlijk beeld geschapen omdat vooral dieselrijders zo verknocht zijn aan hun vele kilometers per tankbeurt. In Amsterdam hoeft maar 60 % van alle auto's over te schakelen omdat 40 % die auto niet nodig heeft.Deze winst investeren in OV. Het straatbeeld wordt dan veel rustiger en het parkeerprobleem is dan ook voorbij.

Ik heb uit schaamte voor de luchtvervuiling afstand gedaan van mijn diesels.