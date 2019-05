Office Depot negatiever over omzet en winst

Gepubliceerd op | Views: 39

BOCA RATON (AFN) - Office Depot is negatiever over zijn resultaten in het lopende boekjaar dan voorheen. De Amerikaanse kantoorartikelenleverancier boekte in het eerste kwartaal een lagere omzet en winst, en ziet daarin aanleiding de verwachtingen voor heel 2019 naar beneden bij te stellen.

Het bedrijf gaat er nu vanuit dat de jaaromzet maximaal 10,9 miljard dollar bedraagt, waar eerder een omzet van 11,1 miljard dollar werd voorzien. De aangepaste operationele winst komt volgens de prognoses tussen de 325 miljoen en 350 miljoen dollar uit, tegen een eerder afgegeven resultaat van circa 375 miljoen dollar.

In de eerste drie maanden van dit jaar kampte OfficeDepot onder andere met tegenvallende opbrengsten bij zijn dochteronderneming voor IT-dienstverlening CompuCom. Dienstverlening was in de afgelopen periodes juist een belangrijke groeimarkt voor het concern. Al met al slonk de omzet op jaarbasis met 2 procent tot een kleine 2,8 miljard dollar. De aangepaste nettowinst uit voortgezette activiteiten daalde tot 39 miljoen dollar, tegenover 45 miljoen dollar een jaar eerder.

OfficeDepot kondigde verder kostenbesparingen aan. Die moeten in de tweede jaarhelft 40 miljoen dollar opleveren en daarna jaarlijks 100 miljoen dollar. Omdat te realiseren geeft de kantoorartikelenleverancier wel 110 miljoen dollar uit.