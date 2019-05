Winst Boskalis gelijk bij stijgende omzet

Gepubliceerd op | Views: 325

PAPENDRECHT (AFN) - Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft in het eerste kwartaal de omzet opgevoerd ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het resultaat bleef echter gelijk. Boskalis waarschuwt dan ook dat het lastig wordt om dit jaar de winst over 2018 te overtreffen.

De bezetting van de vloot bij zowel de baggeractiviteiten als bij de Offshore Energy-tak was volgens Boskalis ,,redelijk''. De baggertak voerde de omzet op. Offshore Energy had een ,,moeizaam'' kwartaal, maar dat was al verwacht vanwege seizoenseffecten en de aanhoudende uitdagende marktomstandigheden. Het orderboek van Boskalis bleef stabiel ten opzichte van eind vorig jaar.

Boskalis verwacht dit jaar 250 miljoen euro te investeren. In dat bedrag zijn overnames niet meegenomen. Verder verwacht het bedrijf dat de verkoop van het belang van Boskalis in het samenwerkingsverband Saam Smit Towage in het derde kwartaal wordt afgerond. De verkoop van Kotug Smit Towage moet in de tweede jaarhelft worden voltooid.