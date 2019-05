Boete BinckBank valt lager uit

Gepubliceerd op | Views: 870 | Onderwerpen: banken

DEN HAAG (AFN) - Een eerdere boete die BinckBank kreeg van de Autoriteit Financiële Markten vanwege een onduidelijke en misleidende reclame voor Alex Vermogensbeheer valt lager uit. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald. Daardoor moet BinckBank nu 625.000 euro aftikken.

De toezichthouder deelde eerder een geldstraf uit omdat in een tv-reclame voor Alex, die in de periode van 8 september 2012 tot 26 augustus 2014 werd uitgezonden, gebruik werd gemaakt van ,,niet representatieve voorbeelden" met betrekking tot het behalen van rendement. BinckBank, die al wel een voorziening trof voor de sanctie, ging in beroep tegen die boete.

Volgens het CBb dwong de AFM BinckBank om, tegen de regels in, bewijs tegen zichzelf te leveren. De zogeheten schending van het verbod op zelfincriminatie was voor het CBb reden om de boete nu met een kwart te verlagen.