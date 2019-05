E-sigaret biedt houvast voor Imperial Brands

Gepubliceerd op | Views: 734 | Onderwerpen: tabak

LONDEN (AFN/RTR) - De populariteit van de e-sigaret betekent goed nieuws voor de Britse sigarettenmaker Imperial Brands. Het bedrijf achter onder meer sigarettenmerken Davidoff en Gauloises houdt vast aan zijn doelstelling voor het hele jaar, geholpen door de beter dan verwachte verkopen van elektronische rookwaren.

De omzet van Imperial Brands steeg in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar met 2,5 procent tot bijna 3,7 miljard pond (4,3 miljard euro). Het bedrijf rekent voor heel het boekjaar op een omzetgroei aan de bovenkant van de eerder afgegeven verwachting van 1 tot 4 procent.

De divisie alternatieve rookwaren zag de omzet in de voorbije zes maanden meer dan verdrievoudigen tot 148 miljoen pond. De sigarettenmaker heeft eerder ook de nodige ponden geïnvesteerd in die divisie. Het doel is om volgend jaar 1,5 miljard pond aan omzet uit 'next generation products' te halen.

De aangepaste winst kwam over het eerste halfjaar uit op 1,6 miljard pond. Dat bedrag was nagenoeg gelijk aan het resultaat een jaar eerder.