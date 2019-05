'Wolters Kluwer doet goede zaken bij Legal'

Gepubliceerd op | Views: 677

AMSTERDAM (AFN) - Informatieleverancier Wolters Kluwer presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht bij de Legal- en de Governance, Risk & Compliance-tak. Analisten van KBC Securities hebben daarom hun eigen verwachtingen voor de jaargroei op eigen kracht wat opgekrikt, van 3,7 naar 3,9 procent.

Bij Legal was in de voorbije verslagperiode sprake van 3 procent autonome groei, waar KBC op een plus van 0,9 procent had gerekend. Bij Governance, Risk & Compliance noteerde het bedrijf 4 procent groei. De marktvorsers hadden hier op 2,9 procent gerekend.

Andere divisies liepen min of meer zoals KBC had voorzien. De analisten handhaven verder hun voorspelling voor de bedrijfswinst van Wolters Kluwer en stellen dat de groei bij de onderneming over de gehele linie in lijn was met vorig jaar.

Het advies voor het aandeel blijft bij KBC staan op hold, met een koersdoel van 51,50 euro. Wolters Kluwer noteerde woensdag rond 09.20 uur 1 procent hoger op 61,20 euro.