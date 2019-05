IMCD voert AEX aan

Gepubliceerd op | Views: 1.797

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs bleef woensdag dicht bij huis. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine koersuitslagen zien, na de stevige verliezen een dag eerder. De aandacht bleef uitgaan naar de kwartaalcijfers en de handelsstrijd tussen de VS en China. Op Beursplein 5 verwerkten beleggers de handelsberichten van onder meer Ahold Delhaize, Aperam, IMCD en Wolters Kluwer.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 557,48 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 787,65 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,4 procent. Londen verloor 0,1 procent.

IMCD was een van de sterkste stijgers bij de hoofdfondsen met een winst van 1,2 procent. De chemicaliëndistributeur deed afgelopen kwartaal goede zaken, met name in Azië en Noord- en Zuid-Amerika. De omzet en winst stegen met ongeveer een kwart. Topman Piet van der Slikke sprak van een goed begin van het jaar.

Ahold Delhaize

Wolters Kluwer won 0,8 procent. De informatieleverancier boekte afgelopen kwartaal meer omzet. Ahold Delhaize daalde 0,6 procent. Volgens analisten van Bernstein heeft het supermarktconcern een goede prestatie neergezet in de VS, maar die werd deels tenietgedaan door minder dan verwachte resultaten in andere regio's.

Wirecard dikte in Frankfurt 2,1 procent aan. Het Duitse fintechbedrijf verhoogde zijn winstverwachting na een stevige groei in het eerste kwartaal. Concurrent Adyen steeg in Amsterdam 1,6 procent en voerde de AEX aan. Siemens kreeg er 3,8 procent bij na een positief handelsbericht. Het Duitse industrieconcern wil zijn divisie die zich bezighoudt met krachtcentrales apart naar de beurs brengen.

Commerzbank

Münich Re zakte 1,7 procent. De Duitse herverzekeraar zag de kwartaalwinst dalen. Commerzbank won 0,8 procent na een meevallend kwartaalbericht van de Duitse bank. Het Duitse verlichtingsbedrijf Osram Licht, dat ook met cijfers kwam, klom 1,6 procent. Ferrovial verloor in Madrid 3,8 procent na een kwartaalverlies van de Spaanse bouwer.

De euro was 1,1203 dollar waard, tegen 1,1185 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 61,66 dollar. Brentolie steeg 0,1 procent in prijs tot 69,96 dollar per vat.