Nieuwe topman moet winst Vestas aanzwengelen

Gepubliceerd op | Views: 698

KOPENHAGEN (AFN) - De nieuwe topman voor windturbinemaker Vestas, die dinsdag naar voren werd geschoven, mag aan de slag bij een bedrijf met flink tegenvallende winstgevendheid. Het Deense industriële bedrijf had in het afgelopen kwartaal onder meer last van de wereldwijde handelsoorlog.

Importheffingen zorgden ervoor dat grondstoffen uit China duurder werden, waardoor ook de materiaalkosten voor Vestas opliepen. Ook was er prijsdruk door de grote toename aan aanbestedingen voor nieuwe windmolens.

Vestas kondigde op de avond voor zijn kwartaalpresentatie aan dat bestuursvoorzitter Anders Runevad na zes jaar opstapt en plaatsmaakt voor Henrik Andersen, die momenteel topman is van verfconcern Hempel en al een bestuursfunctie heeft bij Vestas. Volgens Vestas is de wisseling van de wacht een reguliere opvolging vanwege het einde van de termijn van Runevad. Hij blijft overigens in een andere functie verbonden aan Vestas.

Winst

De grootste maker van windturbines ter wereld zag afgelopen kwartaal de nettowinst dalen van 102 miljoen euro tot 25 miljoen euro. Analisten hadden gemiddeld gerekend op 65 miljoen euro. De omzet bleef nagenoeg gelijk op 1,7 miljard euro.

Vestas houdt overigens wel vast aan zijn eerder afgegeven omzetverwachting voor het hele jaar. Zo wordt nog gerekend op een omzet van 10,75 miljard tot 12,25 miljard euro.