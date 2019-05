'Ahold Delhaize presteert goed in VS'

Gepubliceerd op | Views: 130 | Onderwerpen: levensmiddelen, Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft een goede prestatie neergezet in de Verenigde Staten, maar die werd deels tenietgedaan door minder dan verwachte resultaten in andere regio's. Dat schrijven analisten van Bernstein in een reactie op de kwartaalcijfers van het bedrijf.

Het moederbedrijf van Albert Heijn overtrof met een onderliggend operationeel resultaat (ebit) van 695 miljoen euro de gemiddelde verwachtingen, stipt Bernstein aan. Het advies marketperform op het aandeel blijft gehandhaafd.

Het aandeel Ahold Delhaize sloot dinsdag op 21,22 euro.