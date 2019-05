Hydratec krikt omzet en winst flink op

Gepubliceerd op | Views: 325

AMERSFOORT (AFN) - Hydratec Industries heeft in het eerste kwartaal een sterk hogere omzet in de boeken gezet. Hierdoor was sprake van een ,,belangrijk hoger'' bedrijfsresultaat. Ook de nettowinst ging vooruit. Volgens topman Bart Aangenendt profiteerde de beursgenoteerde industriële houdstermaatschappij onder meer van het activiteitenniveau bij de Systems-bedrijven.

Hydratec hanteert bij zijn opmerkingen de schaal van Mock, wat betekent dat het bedrijfsresultaat tussen de 12 procent en 20 procent is gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. De opbrengsten zaten zowel in de kernactiviteit Plastic Components als in de kernactiviteit Agri & Food Systems in de lift.

Bij het eerstgenoemde onderdeel heeft de hogere omzet niet tot een hoger resultaat geleid. Reden hiervoor is een hoger kostenniveau en de toegenomen margedruk. Bij Agri & Food Systems is de winst juist fors hoger uitgekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Een goedgevuld orderboek heeft hier tot veel uitleveringen geleid. ,,Voor Plastic Components zal de omzetstijging binnen Food en Health zich continueren, de ontwikkelingen binnen de Automotive-markt bevatten nog steeds onzekerheden'', zegt Aangenendt in een commentaar.