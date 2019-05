Meer omzet voor Wolters Kluwer

Gepubliceerd op | Views: 364

ALPHEN AAN DEN RIJN (AFN) - Wolters Kluwer heeft in de eerste maanden van dit jaar meer omzet geboekt. Onder meer positieve wisselkoerseffecten speelden het bedrijf in de kaart. De informatie- en dataleverancier, die tevens bekendmaakte het Amerikaanse softwarebedrijf CLM Matrix voor circa 35 miljoen dollar over te nemen, houdt voor heel 2019 vast aan zijn eerder uitgesproken verwachtingen.

Het bedrijf zag op jaarbasis de omzet met 9 procent stijgen, grotendeels door de duurdere dollar ten opzichte van de euro. Op eigen kracht behaalde Wolters Kluwer, dat geen concrete winst- en omzetcijfers bekendmaakte, een omzetgroei van 4 procent.

Bij de divisie Health was sprake van een lichte omzetdaling. Dit kwam volgens Wolters Kluwer door de eerdere verkoop van Medicom. Op autonome basis was hier sprake van 5 procent groei. Dat percentage gold ook bij Tax & Accounting. Bij Governance, Risk & Compliance stegen de opbrengsten met 4 procent. CLM Matrix, dat vorig jaar goed was voor een omzet van 3 miljoen dollar, zal bij dit onderdeel worden toegevoegd.

Vertrouwen

De eerdere overnames van eVision en Legisway stuwden de omzet van Legal & Regulatory. De divisie bracht 7 procent meer geld in het laatje. Op eigen kracht werd 3 procent meer geld verdiend.

Topvrouw Nancy McKinstry sprak van een goed begin van het jaar. Ze zei er ook vertrouwen in te hebben dat Wolters Kluwer aan de gestelde doelen zal voldoen. Het bedrijf rekent onder meer op een groei van de aangepaste winst van 10 procent, en een operationele winstmarge van minstens 23 procent. Verder gaat Wolters uit van een rendement op geïnvesteerd vermogen (ROIC) van 10,5 procent tot 11,5 procent.

Van het eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma van maximaal 250 miljoen euro, heeft Wolters Kluwer inmiddels 40 miljoen euro gerealiseerd.