'Afwachtend begin voor Damrak'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent woensdag waarschijnlijk iets lager. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen beginnen, na de forse verliezen een dag eerder. De aandacht blijft uitgaan naar de kwartaalcijfers en de handelsstrijd tussen de VS en China. Op Beursplein 5 verwerken beleggers de handelsupdates van onder meer Ahold Delhaize, Aperam, IMCD en Wolters Kluwer.

Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft de opbrengsten in het eerste kwartaal opgevoerd, ondanks een ongunstige timing van Pasen. Vooral online was er sprake van sterke omzetgroei. Ahold Delhaize had recent te maken met stakingen bij zijn keten Stop & Shop in de Verenigde Staten. Die acties hadden nog geen impact op de resultaten in het eerste kwartaal.

Wolters Kluwer realiseerde afgelopen kwartaal een autonome omzetgroei van 4 procent. De informatieleverancier handhaafde zijn verwachtingen en kondigde tevens aan het Amerikaanse CLM Matrix over te nemen voor circa 35 miljoen dollar.

IMCD

Chemicaliëndistributeur IMCD heeft goede zaken gedaan in de eerste drie maanden van het jaar, met name in Azië en Noord- en Zuid-Amerika. De omzet en winst stegen met ongeveer een kwart. Topman Piet van der Slikke sprak van een goed begin aan het jaar.

Roestvrijstaalmaker Aperam sloot afgelopen kwartaal af met fors minder winst en een lagere omzet. Het bedrijf ondervindt naar eigen zeggen hinder van moeizame marktomstandigheden die de staalmarkt wereldwijd dwars zitten.

Vastned

Atrium European Real Estate zette in de eerste drie maanden van het jaar een lager resultaat in de boeken. Dat kwam onder meer omdat eerder een aantal bezittingen werd afgestoten, waardoor de inkomsten afnamen.

Vastgoedfonds Vastned heeft afgelopen kwartaal naar eigen zeggen goed gepresteerd ondanks de ,,uitdagende marktomstandigheden''. Wel daalde de bezettingsgraad van de portefeuille. Dat werd grotendeels veroorzaakt door het vrijkomen van een pand aan de dure Parijse Rue de Rivoli. Vastned voorziet dat de markt voor winkelvastgoed moeilijk blijft.

Europa

De Europese beurzen sloten dinsdag lager. De AEX-index zakte 1,2 procent tot 556,86 punten en de MidKap daalde 1,5 procent tot 787,18 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,7 procent.Ook Wall Street ging stevig omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 1,8 procent lager op 25.965,09 punten. De brede S&P 500 zakte 1,7 procent en techbeurs Nasdaq verloor 2 procent.

De euro was 1,1209 dollar waard, tegen 1,1185 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 61,90 dollar. Brentolie steeg 0,5 procent in prijs tot 70,26 dollar per vat.