Minder winst voor herverzekeraar Munich Re

MÜNCHEN (AFN) - De Duitse herverzekeraar Münich Re heeft in het eerste kwartaal van dit jaar minder winst behaald dan een jaar eerder. Het concern wijst in het bijzonder op het relatief kalme eerste kwartaal van 2018, waardoor sprake was van een moeilijke vergelijkingsbasis.

De kwartaalwinst van Munich Re bedroeg 633 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 827 miljoen euro. De daling komt onder meer door hogere uitgaven aan claims. Het bedrijf wist zijn kapitaalbuffers te versterken ten opzichte van eind vorig jaar.

Münich Re houdt vast aan zijn eerder afgegeven winstverwachting voor het hele jaar. Over heel 2019 rekent het bedrijf op een resultaat van circa 2,5 miljard euro.