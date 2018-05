Oh. Oh. Oh...



Welke sterke regeringsleider hebben wij nu.



Het zijn allemaal softies.



Een lands deel met 700 miljoen inwoners en we laten ons koeieneren door Amerika met 300 mio.



Dus een president zegt dat het een slechte deal is en Duitsland, Frankrijk en andere europese landen houden hun mond.



Wij missen een leider in Europa.