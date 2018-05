Vastned boert goed op A-locaties

Gepubliceerd op | Views: 286

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedfonds Vastned blijft uitstekend presteren op A-locaties. Het bedrijf wist gemiddeld 4,7 procent meer huur te rekenen bij de contracten die het in het eerste kwartaal van het jaar afsloot voor de zogeheten core city assets. Bij de B-locaties waren de prestaties minder. De huurprijzen voor de mixed retail locations daalden met gemiddeld 11,1 procent.

Topman Taco de Groot was tevreden over het kwartaal, waarbij hij ook voorzichtig positief is over de rest van het jaar. Hij benadrukte de uitdagende markt voor winkelvastgoed en het beperkte aanbod voor eventuele overnames. Bij de A-locaties wist Vastned de bezettingsgraad iets op te voeren tot 99,7 procent. Verder handhaafde Vastned zijn verwachting van een winst per aandeel van 2,10 tot 2,20 euro.

In de eerste maanden van het jaar werden 22 huurcontracten afgesloten. Het bedrijf kocht in Utrecht een pand aan het Vredenburg voor 4,1 milljoen euro, terwijl voor 55 miljoen euro bezittingen in Nederland en Frankrijk werden verkocht. Verder brengt het vastgoedfonds een formeel overnamebod uit van 57,50 euro per aandeel Vastned Retail Belgium.