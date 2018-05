PostNL maakt openingsverlies meer dan goed

Gepubliceerd op | Views: 509

AMSTERDAM (AFN) - PostNL was dinsdag één van de blikvangers op een relatief kalm Damrak. Het postbedrijf opende de boeken en werd in eerste instantie hard afgestraft door beleggers. Het aandeel sloot uiteindelijk op winst. Beleggers reageerden verder op nog meer bedrijfscijfers, maar waren vooral in afwachting van het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump over de nucleaire deal met Iran later op de dag.

De AEX-index in Amsterdam sloot met een winst van 0,1 procent op 558,51 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 790,19 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,3 procent. In Londen keerden beleggers terug na een lang weekend. De FTSE sloot 0,1 procent lager.

In de MidKap won PostNL 3 procent, nadat het bedrijf bij de openingsbel nog 7 procent aan beurswaarde kwijtspeelde. De kwartaalwinst van de postbezorger zakte tot 14 miljoen euro, van 41 miljoen euro een jaar eerder. De lager dan verwachte terugloop van het postvolume duidt volgens kenners mogelijk ook op een stabielere marktsituatie dan verwacht. In Frankfurt ging branchegenoot Deutsche Post DHL wel 7 procent onderuit na tegenvallende resultaten.

Ahold

Supermarktconcern Ahold Delhaize en telecomconcern KPN waren de sterkste stijgers in de AEX-index met winsten van ruim 2 procent. Verlichtingsbedrijf Philips Lighting was met een min van 1,9 procent de grootste verliezer. Uitzender Randstad won 0,7 procent. De Zwitserse concurrent Adecco kwam met tegenvallende resultaten en verloor 5,2 procent aan beurswaarde.

Air France-KLM leverde andermaal in, na het verlies van bijna 10 procent op maandag. De door stakingen geplaagde luchtvaartcombinatie zakte dit keer 0,7 procent. Franse vakbonden roepen de directie van Air France op de dialoog weer aan te gaan met werknemers.

Takeda

In Londen klom Shire 4,6 procent. De Japanse farmaceut Takeda heeft overeenstemming bereikt om zijn Ierse branchegenoot over te nemen voor omgerekend ruim 52 miljard euro. Het is de grootste overzeese overname door een Japans bedrijf ooit.

De euro was 1,1862 dollar waard, tegen 1,1919 dollar een dag eerder. De olieprijzen lieten in afwachting van mogelijke hernieuwde sancties van de VS tegen Iran een daling zien na de sterke opmars in de afgelopen dagen. Een vat Amerikaanse olie kostte bij de slotbel 3,5 procent minder op 68,22 dollar. Brentolie werd 3 procent goedkoper op 73,89 dollar per vat.