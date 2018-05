Je blijft lachen met TRUMP.



Eerst opent hij de aanval op de Olieproducerende landen omdat hij vindt dat het kunstmatig hoog wordt gehouden en NU houdt hij de olieprijs zelf hoog door zijn gekrakeel en door de journalisten die hem een platform geven.



Laat de olieprijs lekker stijgen en dan zullen wij wel zien hoe welvarend hij zal optreden (Niet dus) als aantal werkelozen toeneemt en economie stagneert door de dure olie.



Of gaat hij bakzeil halen...



hahahahahahahaha.

hahahahahahahaha.

hahahahahahahaha..... wat een clown....



Hij had op ballet moeten gaan, want hij zit continue in een split.