NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag met kleine minnen aan de nieuwe handelssessie begonnen. Beleggers zijn in afwachting van president Donald Trump die rond 20.00 uur Nederlandse tijd bekendmaakt of hij de stekker uit de nucleaire deal met Iran trekt. De afgelopen dagen hadden de spanningen rond Iran al geleid tot stijgende olieprijzen. Dinsdag gingen die prijzen wel iets omlaag.

De leidende Dow-Jonesindex verloor in de vroege handel 0,1 procent tot 24.348 punten. De brede S&P 500 speelde ook 0,1 procent kwijt tot 2670 punten en technologiegraadmeter Nasdaq noteerde een fractie lager op 7259 punten.

Kabelreus Comcast verloor in de openingsminuten 2,3 procent. Het bedrijf wil zich mengen in de overname van een groot deel van 21st Century Fox door Disney dat 0,6 procent aan beurswaarde verloor. Disney bereikte eind vorig jaar om een aantal tv-kanalen, de filmstudio en internationale bezittingen van Fox over te nemen voor ruim 52 miljard dollar, maar Comcast zou daar meer geld voor over hebben.