'Wall Street wacht op Iran-besluit Trump'

Onderwerpen: Donald Trump, Iran

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen staan dinsdag voor een lagere opening. Beleggers kijken afwachtend naar president Donald Trump die rond 20.00 uur Nederlandse tijd bekendmaakt of hij de stekker uit de nucleaire deal met Iran trekt. De afgelopen dagen hadden de spanningen rond Iran al geleid tot stijgende olieprijzen, maar die zakten dinsdag weer wat weg.

Verder heeft Trump aangegeven met zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping te bellen over onder meer de handel tussen de twee landen en Noord-Korea. Macro-economisch nieuws is er nauwelijks.

Op het bedrijvenvlak is er nieuws van kabelreus Comcast die zich in de overname van een groot deel van 21st Century Fox door Disney zou willen mengen. Disney bereikte eind vorig jaar om een aantal tv-kanalen, de filmstudio en internationale bezittingen van Fox over te nemen voor ruim 52 miljard dollar, maar Comcast zou daar meer geld voor over hebben. Disney staat bovendien in de belangstelling vanwege de kwartaalcijfers die het entertainmentconcern nabeurs openbaart.

Dish keldert

Kabelaar Dish had een lagere winst en omzet. Ook het aantal abonnees viel lager uit. De omzet van farmaceut Valeant liep ook terug en dat leidde tot een verlies. Wel verhoogde Valeant de omzetverwachting voor heel 2018 en kondigde het bedrijf een naamswijziging aan tot Bausch Health.

Citigroup staat in de belangstelling vanwege berichten dat activistisch investeerder ValueAct een belang van 1,2 miljard dollar in de bank heeft opgebouwd.

SeaWorld

Attractieparkenuitbater SeaWorld wist meer bezoekers naar zijn parken gelokt. Ook de omzet nam toe. Een groter verlies werd evenwel mede veroorzaakt door eenmalige kosten en een schikking.

Crocs voerde de winst en omzet op. De maker van lichtgewicht plastic schoeisel verkocht meer via internet en groothandels en minder via eigen winkels. Autoverhuurder Hertz boekte verlies. Aangepast voor eenmalige posten was dat verlies groter dan een jaar eerder. De omzet ging wel omhoog.

Maandag hadden de Amerikaanse beurzen nog winst geboekt. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 24.357,32 punten. De breder samengestelde S&P 500 ging ook 0,4 procent omhoog, tot 2672,63 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,8 procent tot 7265,22 punten.