Hoogste kwartaalwinst Petrobras in 4 jaar

RIO DE JANEIRO (AFN/BLOOMBERG) - Het Braziliaanse olie- en gasconcern Petrobras heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de hoogste kwartaalwinst behaald in vier jaar, mede dankzij de hogere olieprijzen en kostenbesparingen. De nettowinst bedroeg bijna 7 miljard real, omgerekend 1,7 miljard euro.

De omzet steeg tot omgerekend 18 miljard euro. In de afgelopen jaren heeft Petrobras geregeld grote verliezen geleden mede onder druk van de diepe economische crisis in Brazilië. Ook was het staatsbedrijf verwikkeld in een groot corruptieschandaal. Om de hoge schuldenlast terug te dringen werden voor miljarden aan bezittingen afgestoten.