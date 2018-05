Valeant verandert naam in Bausch Health

Gepubliceerd op | Views: 343

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Farmaceut Valeant gaat zijn naam wijzigen in Bausch Health. Dat heeft topman Joseph Papa van het farmacieconcern aangekondigd in een interview met zakenkrant The Wall Street Journal.

De naamsverandering zal in juli ingaan. Het van oorsprong Canadese concern krijgt een nieuw logo en het beurssymbool wordt veranderd in BHC. Valeant nam in 2013 Bausch + Lomb over, vooral bekend van de contactlenzen. Volgens topman Papa onderstreept de nieuwe naam dat Valeant meer is dan enkel een farmaceutisch bedrijf.