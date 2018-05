'Stakers Air France moeten risico's inzien'

Gepubliceerd op | Views: 1.207

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Ook de Franse minister van Transport Elisabeth Borne is bezorgd over de toekomst van Air France. Het Franse luchtvaartbedrijf heeft een slechtere concurrentiepositie dan zusterbedrijf KLM en andere Europese vliegmaatschappijen, zei ze in een radio-interview. Het personeel moet volgens haar beseffen welke risico's het neemt door te blijven staken.

Air France kampt sinds februari met werkonderbrekingen onder zijn werknemers, die een directe loonsverhoging van 5 procent eisen. Borne vindt evenals de directie dat de vliegmaatschappij genoeg geld moet overhouden voor investeringen in nieuwe toestellen, die de concurrentiekracht vergroten.

Het slepende conflict dwong topman Jean-Marc Janaillac vrijdag zijn vertrek aan te kondigen, nadat een meerderheid van Air France-personeel tegen zijn uiterste loonbod hadden gestemd. De bestuurder had zijn lot aan de raadpleging verbonden.

In de nasleep van die stap uitte de Franse economieminister Bruno Le Maire eerder al zijn zorgen over de toekomst van Air France-KLM. Ook minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) noemde het vertrek van Janaillac maandag ,,zorgwekkend''.