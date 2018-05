'Resultaten PostNL vallen tegen'

Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN) - PostNL heeft in het eerste kwartaal tegenvallende resultaten geboekt. Met name het onderliggend cash bedrijfsresultaat van de pakjesdivisie was een stuk lager, merken analisten van KBC Securities op. Dat vinden ze opvallend omdat er wel meer omzet werd behaald door die tak van de postbezorger, maar PostNL verklaart dat door hogere kosten en geplande investeringen in groei.

De marktkenners van KBC hopen verder dat er in de tweede helft van het jaar meer duidelijk wordt over de moeilijke postmarkt. Via de zogeheten postdialoog praat de overheid met de marktpartijen, waaronder PostNL.

ING-marktvorsers waren positiever. Zij vinden de resultaten ook wel tegenvallend, maar denken dat de fasering van de kosten heeft meegespeeld. Ook leveren de geplande kostenbesparing later in het jaar meer op dan in het eerste kwartaal. De lager dan verwachte terugloop van het postvolume duidt mogelijk ook op een stabielere marktsituatie dan verwacht

Zowel KBC als ING hanteert een buy-advies voor PostNL. KBC heeft daarbij een koersdoel van 4,50 euro, terwijl ING dat doel op 5,00 euro heeft. Het aandeel PostNL leverde woensdag rond 09.40 uur 3,2 procent in tot 3,01 euro.