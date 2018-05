'Canadese verkoop Shell positief'

Gepubliceerd op | Views: 130

AMSTERDAM (AFN) - De verkoop door Shell van zijn belang in de Canadese producent van teerzandolie Canadian Natural Resources voor 3,3 miljard dollar is positief. Dat schrijven analisten van ING.

Volgens de bank zorgt de deal ervoor dat twijfels worden weggenomen of Shell wel zal slagen in afronding van het aandeleninkoopprogramma van 25 miljard dollar tot en met 2020. Shell doet bijna 98 miljoen aandelen in Canadian Natural van de hand. ING stelt dat die verkoop eerder plaatsvindt dan verwacht, na een verkoop van het grootste deel van de Canadese bezittingen door Shell vorig jaar.

Het advies voor Shell is hold met een koersdoel van 27 euro. Het aandeel noteerde dinsdag in de vroege handel 0,4 procent lager op 29,47 euro.