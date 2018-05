Meer opbrengsten voor Nivea-moeder Beiersdorf

Gepubliceerd op | Views: 197

HAMBURG (AFN) - De Duitse maker van verzorgingsproducten, pleisters en plakband Beiersdorf heeft de omzet in het eerste kwartaal zien stijgen. Dat kwam naar voren uit een handelsbericht van de Nivea-maker. In alle segmenten was sprake van groei, aldus het bedrijf. Wel zorgden negatieve wisselkoerseffecten voor druk.

Beiersdorf zette een omzet van ruim 1,8 miljard euro in de boeken. Dat is 0,4 procent meer dan een jaar eerder. Als negatieve wisselkoerseffecten buiten beschouwing worden gelaten was er op eigen kracht sprake van een omzetgroei van 6,5 procent.

Het concern sprak ook van onzekere politieke en economische instabiliteit in enkele regio's waar het actief is. Desondanks is het bedrijf optimistisch over het hele jaar en handhaafde Beiersdorf de financiële prognose.